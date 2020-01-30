Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону

Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Алексей Липцер.

По его словам, теперь СК должен прекратить уголовное дело. «СК должен выполнить некоторые дополнительные указания прокуратуры, чем они сейчас и занимаются. Ждем, когда исполнят в части квалификации», — сказал Липцер.

Как пояснил ТАСС адвокат Алексей Паршин, который также занимается делом сестер Хачатурян, заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствие «не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

«Исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны», — прокомментировал Паршин выводы Генпрокуратуры.

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Напомним, сестер Хачатурян обвиняли по делу об убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Дополнительная экспертиза подтвердила, что насильственные действия Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью девушек.