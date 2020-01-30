ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

🚨BREAKING🚨



"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Он высоко оценил меры, которые Китай предпринимает, чтобы сдерживать распространение заболевания. «Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения», — объяснил Гебрейесус. При этом пока ВОЗ не видит оснований для введения дополнительных ограничений на международные поездки и торговлю.

Как указано на сайте ВОЗ, медицинская ЧС международного значения — экстраординарное событие, представляющее риск для здоровья населения других стран, которое может потребовать скоординированных международных мер. По последним данным, от нового типа коронавируса погибли 170 человек, заболели — 7836. Помимо Китая, 98 случаев инфицирования зарегистрировано в 18 странах мира, в восьми случаях вирус передался от человек к человеку.

Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Согласно наиболее популярным версиям, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.