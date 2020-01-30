СМИ: инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

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Запланированный на 12-14 февраля экономический форум в Сочи могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, сообщают «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники РБК говорят о планах переноса мероприятия.

«Мы не понимаем причину отмены, поскольку на форум в Сочи никогда не приезжало большой делегации из Китая», — сказал неназванный сотрудник компании автопрома, которая планировала участвовать в форуме. При этом источник РБК в одной из госкомпаний заявил, что в мероприятии обычно участвует «довольно большая» китайская делегация.

В оргкомитете изданию сообщили, что на форум аккредитовались более 70 губернаторов и почти 3,5 тысячи участников. «Уже были выплачены деньги [за все услуги по организации], заказаны и оплачены стенды, достигнуты договоренности со спонсорами», — отметил собеседник.

В этом году форум в Сочи должен был пройти в четвертый раз в зимнее время. Как передает РБК, в его рамках должны были обсудить следующие направления: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».