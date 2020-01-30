В Коми после массовых обысков в домах «Свидетелей Иеговы» против двоих верующих завели уголовное дело

Следственный комитет по Коми возбудил дело об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК) против двоих последователей «Свидетелей Иеговы» (экстремистской организации, запрещенной в России) в городе Печора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 60-летний мужчина «осуществлял действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности организации». В частности, он проводил собрания организации и координировал проповедническую деятельность.

Второй, 43-летний фигурант дела вместе с «иными неустановленными лицами» участвовал в деятельности организации. Обоим мужчинам предъявили обвинения, они находятся под стражей.

Накануне в местном отделении организации рассказали о массовых обысках у верующих. Следственные действия начались утром 28 января, спустя сутки четыре человека оставались под стражей. Это были 68-летний Павел Огородов, 60-летний Геннадий Полякевич, 28-летний Максим Терентьев и 43-летний Геннадий Скутелец.