РЖД приостановили часть пассажирских маршрутов с Китаем

Железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем приостановлено до 1 марта, сообщает пресс-служба РЖД.

Приостановлено, в частности, движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочной группы вагонов сообщением Чита — Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия). Однако железнодорожное сообщение сохраняется на маршруте Москва — Пекин.

Ранее компания уведомила о прекращении грузового сообщения с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки. Однако позже в РЖД отменили решение «в связи с поступившими разъяснениями», передает Интерфакс.

С 31 января будет закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. По последним данным, от коронавируса погиб 171 человек, заразились более семи тысяч человек. Помимо Китая, случаи заражения зафиксировали в ряде других стран, в том числе в США, Сингапуре, Франции, Канаде, Таиланде, Австралии и Финляндии. В России случаев инфицирования по-прежнему не обнаружено.