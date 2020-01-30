«Левада-центр»: больше четверти россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Больше четверти россиян (27%) хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», подготовленного по заказу «Открытых медиа».

Чаще всего такой вариант ответа выбирали люди с образованием ниже среднего (39%) и жители малых городов и сел, а также респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (31%) и пенсионеры (28%). Четверть опрошенных считают, что после окончания президентского срока Путин может стать частным лицом, или пенсионером.

11% респондентов видят Путина председателем правительства, еще девять — лидером «Единой России». Не видят его ни на каких публичных должностях 7%. При этом 4% опрошенных рассчитывают, что Путин по примеру экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может стать официальным лидером нации и главой Совбеза. Такое же число респондентов считают, что после 2024 года он может возглавить Союзное государство России и Беларуси.

«Для меня неожиданностью стал довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку. Почти 30% (сумма выбравших "частное лицо" и "не хотел бы видеть его в публичной сфере") — это заметно больше, чем я ожидал. Видно нарастание усталости людей. Ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010—2011 году», — комментирует результаты опроса директор «Левада-центра» Лев Гудков.