По делу Голунова арестовали четвертого полицейского. Он признался, что ударил задержанного

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 29 марта бывшего оперативника УВД по ЗАО Москвы Максима Уметбаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Максим Уметбаев. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Защитник Уметбаева утверждает, что он не принимал участия в задержании и досмотре Голунова и в УВД по ЗАО появился по приказу его начальника, ранее арестованного Игоря Ляховца. Экс-полицейский признался, что ударил журналиста, однако отрицает свою причастность к остальным пунктам обвинения.

Ходатайство об аресте следователь мотивировал тем, что Уметбаев может скрыться, оказать давление на свидетелей или, пользуясь своими навыками, приобретенными в ходе оперативной службы, уничтожить доказательства. По версии обвинения, Уметбаев и другие сотрудники полиции незаконно приобрели наркотики и в июне 2019 года подкинули их Голунову, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Защита просила избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения, не связанную с лишеним свободы — домашний арест или залог. По мнению адвоката Уметбаева, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие вину его подзащитного.

Помимо Уметбаева и Ляховца, в СИЗО отправили Романа Феофанова и Дениса Коновалова. По версии следствия, бывшие сотрудники МВД в июне подбросили Голунову наркотики при задержании.