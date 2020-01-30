Против бросившего детей в аэропорту мужчины завели дело об истязании

Следственный комитет возбудил дело об истязании (ч. 2 ст. 117 УК) против Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих сыновей и скрылся. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что Гаврилов систематически избивал свою жену и детей. В СК уточнили, что семья ранее «попадала в поле зрения органов системы профилактики» в том числе из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Из-за возможного бездействия органов опеки завели дело о халатности (ст. 293 УК).

26 января Гаврилов вместе с двумя сыновьями 2011 и 2014 года рождения прилетел из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево и оставил там детей. В их рюкзаке нашли записку, в которой отец рассказал, что не может воспитывать сыновей из-за сложной финансовой ситуации, просит их временно отдать в приют.

Позднее Гаврилов пришел в СК и оформил явку с повинной, на него завели дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК). Сейчас мальчики находятся в медучреждении. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что детей передадут их бабушке.