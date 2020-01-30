Суд арестовал замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков из дела Голунова

Басманный суд арестовал до 29 марта бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца по делу о незаконном преследовании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Игорь Ляховец. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Следователь настаивал, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Адвокат Ляховца просил не заключать его под стражу, а назначить домашний арест или отпустить под залог.

Ляховца обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств совершении преступлений (ст. 286, 228 и 303 УК). Его вина подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего. Экс-сотрудника полиции также проверяют на причастность к другим преступлениям. Позицию следователя поддержал прокурор и адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

В ходе заседания Ляховец сообщил суду, что на момент задержания работал индивидуальным предпринимателем. Согласно базе СПАРК, речь идет о деятельности по расследованию. Он утверждает, что у следствия нет доказательств его причастности к преступлению. Меру пресечения в виде ареста Ляховец воспринимает как давление на себя.

«Сотрудники УСБ уже вчера заявили мне, что дадут особые условия содержания. Поступали предложения дать нужные показания, чтобы пойти на подписку о невыезде. Делается это специально, чтобы я оговорил своих коллег. Все знают, что ситуация просто политическая. Освобождение Голунова — это не его заслуга и не заслуга его адвоката, который пиарится на таких делах», — сказал Ляховец.

Ранее по делу Голунова отправили в СИЗО еще двоих бывших полицейских. Напомним, журналиста задержали в начале июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Позже МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело, они были уволены.

О том, что против пятерых силовиков завели уголовное дело о превышении должностных полномочий заявил Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре. Самого Голунова признали потерпевшим только в середине января.