Путин поручил проработать создание единой базы жертв политических репрессий

Президент Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Росархивом, ФСБ, МВД, и ФСИН до октября рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Об этом говорится на сайте Кремля.

Кроме того, президент распорядился изучить вопрос о необходимости закрепить на законодательном уровне определение понятия «место массовых захоронений». Путин также предложил продумать регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

Помимо этого, правительству Москвы и Подмосковья совместно с Московской патриархией рекомендовано заняться созданием музея «Бутовский полигон» на территории памятника истории. Одноименное урочище известно как крупнейшее в регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. Согласно архивным документам, только с августа 1937 года по октябрь 1938 года там расстреляли и захоронили более 20 тысяч человек.

С такими инициативами президент выступил по итогам заседания Совета по правам человека, которое прошло в декабре. С просьбой о создании базы данных жертв политических репрессий к Путину тогда обратился директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

«Это то дело, которое ждут миллионы наших сограждан. Памятник, который Вы открыли в 2017 году, на этом памятнике нет лиц. У Ахматовой есть такие строки: "Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли списки и негде узнать". Сейчас у нас есть возможность эти списки собрать. Мне кажется, создание такой базы данных — это то, чего нам не хватает», — сказал Романов.

Президент поддержал предложение, однако предупредил о возможных рисках из-за беспрепятственного доступа к архивным материалам. «Мы знаем, как работал НКВД в 30-е годы, и не всегда родственникам, может быть, будет приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация. Нужно к этому относиться очень бережно», — отметил он.