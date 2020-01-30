СМИ: хакеры атаковали сервера ООН в Женеве и Вене

Неизвестные атаковали сервера Организации Объединенных Наций в Женеве и Вене, выяснило агентство Associated Press.

Инцидент произошел еще в прошлом году, однако должностные лица решили не распространять эту информацию. В результате хакерской атаки пострадали несколько десятков серверов, включая носители с персональными данными.

До сих пор личности хакеров и объем полученных ими данных неизвестны. По словам одного из чиновников ООН, учитывая профессиональный уровень взлома, нельзя исключать вероятность того, что за атакой могло стоять некое государство. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил ранее в среду, что атака была «серьезной». Он добавил, что у всемирного органа недостаточно информации для идентификации хакера, но отметил, что «методы и инструменты, использованные в атаке, указывают на большой уровень ресурсов, возможностей и решимости».

В опубликованном 20 сентября отчете говорится, что программы, которые могли бы отследить действия хакеров внутри сетей ООН были «очищены». Джейк Уильямс, генеральный директор фирмы по кибербезопасности Rendition Infosec, объяснял, что тот факт, что хакеры очистили сетевые журналы, указывает на то, что они не были профессионалами. Самые опытные люди, в том числе агенты из США, России и Китая, могут скрывать свои записи, редактируя эти журналы, а не очищая их. Он добавил, что вторжение определенно выглядит как «шпионаж».