Новая газетастать со–
участником

онлайн

Заражено — 7919, смертей — 170. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Приземлившийся в Домодедово самолет отбуксировали на отдельную стоянку из-за угроз пассажирки взорвать его

Общество

 

Приземлившийся в аэропорту Домодедово самолет компании S7, который выполнял рейс из Симферополя в Москву, отбуксировали на отдельную стоянку из-за угроз одной из пассажирок взорвать лайнер, сообщили Интерфаксу в пресс-службе авиакомпании.

После приземления пассажирка встала в проходе самолета между креслами, заявила о наличии у нее бомбы и угрожала взорвать лайнер, при этом не предъявляя каких-либо требований. По информации источников агентства, женщина пьяна. На борту находятся 195 человек.

Пассажирку уже задержали, добавляет собеседник. По информации Baza, ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД. В пресс-службе S7 отметили, что экипаж действовал по инструкции, рейс встретили сотрудники экстренных служб аэропорта вместе с правоохранительными органами. Сейчас они проводят необходимые мероприятия.

Теги:
самолеты, kb, аэропорты

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera