Приземлившийся в Домодедово самолет отбуксировали на отдельную стоянку из-за угроз пассажирки взорвать его

Приземлившийся в аэропорту Домодедово самолет компании S7, который выполнял рейс из Симферополя в Москву, отбуксировали на отдельную стоянку из-за угроз одной из пассажирок взорвать лайнер, сообщили Интерфаксу в пресс-службе авиакомпании.

После приземления пассажирка встала в проходе самолета между креслами, заявила о наличии у нее бомбы и угрожала взорвать лайнер, при этом не предъявляя каких-либо требований. По информации источников агентства, женщина пьяна. На борту находятся 195 человек.

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. Пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать самолёт.



Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась пробка из лайнеров. pic.twitter.com/bky8Wf9nKm — baza (@bazabazon) January 30, 2020

Пассажирку уже задержали, добавляет собеседник. По информации Baza, ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД. В пресс-службе S7 отметили, что экипаж действовал по инструкции, рейс встретили сотрудники экстренных служб аэропорта вместе с правоохранительными органами. Сейчас они проводят необходимые мероприятия.