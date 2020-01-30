Власти Москвы выделили 80 миллионов рублей на вывоз радиоактивных отходов из зоны строительства Юго-Восточной хорды

Власти Москвы объявили тендер стартовой стоимостью 80 миллионов рублей на изъятие и вывоз радиоактивных отходов с территорий рядом со столичным заводом полиметаллов, где находится зона строительства Юго-Восточной хорды. Тендер размещен на портале госзакупок, на нее обратил внимание Интерфакс.

По документам, площадь участка, который будут рекультивировать – 2,7 га. Это территория на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов, железнодорожным мостом Курского направления и Каширским шоссе.

Тендер разместили накануне, дата окончания подачи заявок – 7 февраля. Одно из условий – завершение работ по рекультивации в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 января признал, что рядом с местом, где пройдет Юго-Восточная хорда, есть радиоактивные отходы. Он отметил, что сам завод полиметаллов ничего не делает для ликвидации ущерба, так как сейчас формально это не его территория. При этом Собянин заявил, что в полосе отвода будущей хорды нашли «незначительные следы загрязнения».

В Greenpeace уточнили, что «мэрия собирается рекультивировать землю на склоне Москвы-реки», а якобы «незначительные следы загрязнения» есть на склоне у железной дороги. При этом в октябре 2019 года сотрудники организации нашли там пять очагов.

Юго-Восточная хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих трасс. Один из ее участков — от Шоссейной до Кантемировской улицы — вплотную прилегает к могильнику радиоактивных отходов за парком «Коломенское». Жители юга Москвы выступают против строительства Юго-Восточной хорды с прошлого года.