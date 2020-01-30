Исчезнувших ранее директоров всех сахарных заводов Беларуси задержали по подозрению в мошенничестве

Директора всех сахарных заводов Беларуси были задержаны по подозрению в мошенничестве при поставках в Россию. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно» заявил генеральный прокурор Александр Конюк.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — пояснил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что все директора исчезли. Позже выяснилось, что у силовиков появились претензии к руководителям Скидельского и Городейского сахарных комбинатов, а также к директорам Слуцкого и Жабинковского заводов. По данным портала tut.by, всего сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек.

При этом для задержания двоих из них — Михаила Криштаповича и Николая Прудника силовики развернули самолет, который уже вылетел из Минска в Мюнхен и находился на территории Польши. В правоохранительных органах пока что не комментируют «сахарное дело».

В Беларуси всего четыре сахарных завода, которые учредили совместную «Белорусскую сахарную компанию» для продажи белорусского сахара в России. Ее директор Дмитрий Кириллов также перестал выходить на связь.