Baza рассказала о давлении на журналистку, которую ударили при обыске у открывшего стрельбу на Лубянке

На журналистку Baza Анну Никитину, которая рассказала об избиении при обыске у Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, оказывается давление. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

По словам журналистки, накануне утром, когда она выходила из подъезда своего дома, к ней подошел мужчина, еще один молодой человек сидел в машине. Никитина была знакома с подошедшим к ней, но уже больше десяти лет с ним не общалась, на тот момент он работал в ФСБ. Мужчина стал убеждать журналистку отказаться от претензий по поводу избиения.

«Несколько раз был задан вопрос: "Знаешь ли ты, на кого написала заявление?". Цель этого вопроса нам неясна – либо Анну пытаются запугать, либо выяснить, что нам стало уже известно», – говорится в сообщении.

Издание отметило, что заявление в Следственный комитет Никитина подала 23 декабря прошлого года, но на сегодняшний день ее не опросили. Ответ Генпрокуратуры, куда подали жалобу на бездействие СК, Baza назвала «ничего не значащей отпиской».

Журналистка после стрельбы на Лубянке приехала поговорить с матерью Манюрова в подмосковный Подольск. Она зашла в квартиру до приезда сотрудников правоохранительных органов, вскоре после этого, по ее словам, силовики выбили дверь и начали обыск. Никитина рассказывала, что в ходе обыска мужчина в штатском, пришедший вместе с силовиками, стал трясти ее за плечи и ударил ее в челюсть.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря прошлого года. В результате двое сотрудников спецслужбы умерли, еще пять человек пострадали. Нападавшего, 39-летнего Манюрова, убили. СК завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.