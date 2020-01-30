Суд арестовал первого экс-полицейского по делу о незаконном преследовании журналиста Голунова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего оперативника УВД по ЗАО Романа Феофанова, обвиняемого в незаконном преследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Судья Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия и отправила бывшего сотрудника полиции в СИЗО до 29 марта.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Феофанову вменяют превышение должностных полномочий. Работая оперуполномоченным, он совместно с коллегами участвовал в составе организованной группы с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности Голунова. Не позднее 6 июня 2019 года они приобрели наркотические средства, которые подложили журналисту в сумку и его квартиру. Вина Феофанова подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего Голунова.

«Все нормально, я не виноват», – сказал Феофанов, когда в зал на оглашение зашли журналисты. «Все нормально, это все вранье», – сказал он своей матери.

Следователь считает, что обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей и помешать проведению расследования. Следствие продлено до 7 июня. Прокурор и адвокат потерпевшего полностью поддержали ходатайство следствия.

Феофанов не признал вину и просил его освободить. Он не согласен с доводами следователя, что может скрыться. «За восемь месяц пока велось следствие, я мог спокойно покинуть Москву», – возразил обвиняемый. На заседании он находился в «аквариуме» в куртке, лицо было скрыто черной балаклавой.

Адвокат обвиняемого полагает, что ходатайство следствия необоснованное, поскольку его подзащитный не причастен к преступлению. Все показания, которые дали на Феофанова, косвенные. Защитник просил избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста или отпустить под залог.

Сам обвиняемый при установлении личности рассказал, что он не закончил 4 курс юридического факультета инстута имени Витте. На момент задержания работал младшим оперуполномоченным УВД по ЗАО в звании младший сержант. Задержали его накануне в шесть утра.