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Из стокгольмской галереи похитили работы Сальвадора Дали

Культура

 

В Стокгольме неизвестные похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали из галереи Couleur, где проходила выставка. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet. 

Сигнал о краже поступил в 4:00 по местному времени (6:00 мск). Двое преступников, предположительно покинули галерей на темном автомобиле марки «Ауди». Полиция начала предварительное следствие по факту кражи. 

Владелец галереи оценил стоимость каждой украденной работы в 
200 тысяч-500 тысяч шведских крон (около 18,8 тысячи-47 тысяч евро).

В октябре прошлого года в галерее в Сан-Франциско украли гравюру Дали «Горящий жираф». Ее стоимость оценивали в 20 тысяч долларов. 

Теги:
художники, стокгольм, кража, em

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