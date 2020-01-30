Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке. О подписании соответствующего распоряжения сообщает ТАСС.

Решение было принято в связи с распространением нового вида коронавируса, первая вспышка которого была зафиксирована в Китае. Ожидается, что данная мера поможет предотвратить случаи заражения в регионе.

Ранее в качестве мер предосторожности российские власти решили ограничить с 31 января железнодорожное сообщение с Китаем и в пяти регионах Дальневосточного федерального округа сохранить закрытие пешеходных и автомобильных границ. Опасаясь распространения ранее неизвестной болезни вузы в Приморье продлили каникулы студентам из КНР до 1 марта.

Число заразившихся коронавирусом нового типа уже превысило 7 тысяч человек, его жертвами стали 170 человек. Помимо Китая, случаи заражения зафиксировали в ряде других стран, в том числе в США, Сингапуре, Франции, Канаде, Таиланде, Австралии и Финдяндии.