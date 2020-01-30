Президент Венесуэлы Мадуро предложил восстановить отношения с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости возобновить дипломатические отношения с соседней Колумбией, которые были прерваны в феврале прошлого года. О намерении восстановить их на уровне консульств он заявил в ходе встречи с представителями легкой и текстильной промышленности, передает РИА Новости.

По словам Мадуро, отсутствие таких отношений сейчас делает невозможной экстрадицию задержанных преступников, которых разыскивает отделение Интерпола в Колумбии. Он пояснил, что сейчас в Венесуэле находятся порядка 30 граждан соседней страны. Некоторых из них необходимо передать в руки колумбийского бюро Интерпола.

Отношения между странами обострились в начале 2019 года из-за конфликта, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу, где тогда начались массовые акции против президента Николаса Мадуро. Последний обвинил руководство Колумбии в поддержке государственного переворота и в 24 часа выслал из страны всех сотрудников колумбийского посольства.

Напомним, в начале прошлого года спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Россия и Китай поддержали действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо в качестве главы Венесуэлы признали США, несколько стран Евросоюза и Латинской Америки. В начале этого года спикером парламента Венесуэлы правительство назначило бывшего члена партии «За справедливость» Луиса Парра.