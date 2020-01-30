Ска-панк-группа Distemper нашла нового организатора концерта в Калуге, отмененного из-за предостережения прокуратуры

Ска-панк-группа Distemper нашла нового организатора для проведения своего концерта в Калуге. Об этом говорится в ее группе во «ВКонтакте».

Концерт решили провести на той же площадке, что планировалось ранее – Concert Hall. Дата мероприятия – 1 февраля.

Прошлые организаторы решили отменить выступление Distemper в Калуге после предостережения прокуратуры. Ведомство нашло в текстах песен пропаганду «насильственных действий по отношению к представителям органов власти» и «радикальных анархистских взглядов».

Одного из прошлых организаторов мероприятия Алексея Калинина предупредили об ответственности за призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК), организацию массовых беспорядков (ст. 212 УК), а также за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). При этом песен Distemper в списке экстремистских материалов нет.