Еще одного полицейского, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу Голунова, отправили в СИЗО

Басманный суд арестовал на два месяца экс-оперативника УВД по ЗАО Дениса Коновалова, причастного к подбросу запрещенных веществ корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Ранее ему и еще четверым экс-полицейским предъявили обвинение в фальсификации доказательств, хранении наркотиков и превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Денис Коновалов. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

В Следственном комитете заявили, что Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их начальник Игорь Ляховец причастны к незаконному приобретению наркотических веществ, которые они подложили в рюкзак журналиста, а также в его квартиру. Все они свою вину не признают.

Накануне экс-полицейских задержали и допросили в центральном аппарате Следственного комитета. При этом руководителя антинаркотического отдела УВД по ЗАО полковника Андрея Щирова, ранее уволенного из органов из-за дела Голунова, отпустили после допроса, пока что он проходит свидетелем по делу. Сам полковник утверждал, что не знал о действиях своих подчиненных.

Ивана Голунова задержали в начале июня прошлого года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Позже МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело, они были уволены.

О том, что против пятерых силовиков завели уголовное дело о превышении должностных полномочий заявил Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года. Позже оказалось, что дело возбудили не в отношении конкретных лиц, а по факту преступления. Самого Голунова признали потерпевшим только в середине января.