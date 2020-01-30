Приморские вузы продлили каникулы студентам из Китая из-за нового коронавируса

Вузы в Приморье продлили каникулы студентам из Китая до 1 марта из-за нового коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Согласно сообщению, решение о продлении каникул для китайских студентов или об их дистанционном обучении официально принято в четырех вузах. Сейчас по образовательным программам и на подкурсах в приморских высших учебних заведениях учатся около 2,5 тысяч китайских студентов, отметила министр образования региона Наталья Бондаренко.

«Решение о продлении зимних каникул для них каждый вуз принимает самостоятельно. Мы, со своей стороны, можем выступать только с соответствующими рекомендациями», – уточнила она.

При этом руководитель управления Роспотребнадзора по Приморью Татьяна Детковская заявила, что решение о продлении каникул для студентов из Китая приняли все шесть вузов региона, где они обучаются.

О вспышке коронавируса в Китае стало известно в конце прошлого года. Число погибших от него достигло 170 человек, заразившихся по всему миру более – 7,7 тысячи. Случаи заболевания, помимо Китая, зафиксировали также в США, Таиланде, Малайзии, Финляндии, Германии, Канаде. Ряд авиакомпаний рейсы в Китай приостановил.

На территории России вируса на данный момент не обнаружили. В качестве мер предосторожности российские власти решили ограничить с 31 января железнодорожное сообщение с Китаем и в пяти регионах Дальневосточного федерального округа сохранить закрытие пешеходных и автомобильных границ.