CNN: Белый дом решил отредактировать книгу Болтона, в которой он писал о связи военной помощи Киеву с делом Байденов

В Белом доме потребовали удалить «секретную информацию» из рукописи мемуаров бывшего советника по нацбезопасности президента США Джон Болтона. Уведомление о том, что публикация некоторых частей его книги нежелательна, получили представители Болтона, сообщает CNN.

В письме адвокату экс-помощника президента из Совета национальной безопасности говорится, что рукопись содержит секретные данные и в таком виде не может быть опубликована, так как это может нанести серьезный ущерб безопасности страны.

Согласно регламенту, бывший советник обязан был предоставить в администрацию президента черновик книги под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В том числе, экс-советник рассказывал в ней о том, что президент США Дональд Трамп отказывался разморозить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием дела Байденов. Является ли именно эта информация запрещенной к публикации, не сообщается.

Ранее черновик книги появился в распоряжении газеты New York Times. Издание отмечало, что содержавшаяся в рукописи информация могла быть озвучена Болтоном в Сенате во время слушаний по импичменту американского президента.

Напомним, именно из-за дела Байденов Палата представителей запустила в сентябре процедуру импичмента президента. Открытые слушания начались 19 ноября. Поводом для этого стали сообщения об июльском звонке Трампа президенту США Владимиру Зеленскому — якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Джо Байдена в украинской газовой отрасли. Байден является одним из лидеров праймериз демократов к выборам 2020 года. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.

Позже комитет Палаты представителей обвинил Трампа в злоупотреблении властью, так как президент мог «влиять на военную помощь Украине, чтобы добиться расследования, которое помогло бы ему во второй предвыборной кампании».