Помилованная Путиным израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу

Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии в Подмосковье. Об этом заявили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает Интерфакс.

Наама Иссахар. Фото: ТАСС

Об освобождении Иссахар ранее сообщали источники СМИ. Когда именно это произошло, не уточнялось.

По данным Интерфакса, Иссахар может улететь на родину вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Он планирует сегодня провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер накануне помиловал израильтянку, приговоренную в России к 7,5 годам лишения свободы за провоз гашиша в багаже. Ее задержали в апреле прошлого года, а осенью девушке вынесли приговор. Иссахар в суде подтвердила, что перевозила с собой наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде: она не собиралась распространять их в России, поскольку во время перелета у нее не было доступа к багажу.

Нетаньяху и президент Израиля просили о помиловании девушки. Израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров об освобождении Иссахар Москва настаивала на выдаче ей хакера Алексея Буркова, которого в итоге выслали в США, а после отказа попросила решить в ее пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. Во время своего визита в Израиль 23 января президент Владимир Путин встретился с матерью девушки Яффе Иссахар и пообещал ей, что «все будет хорошо».