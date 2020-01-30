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Выборы главы Чувашии запланировали на 13 сентября

Политика

 

Выборы главы Чувашии планируется провести 13 сентября. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального избиркома. 

«Официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне. Сами выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября», — сказали агентству в избиркоме. 

Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Временно исполняющим обязанности стал депутат Госдумы Олег Николаев, сегодня президент представит его в Чебоксарах.

Перед отставкой Игнатьева исключили из «Единой России». Поводом стало его заявление о том, что критикующих власть журналистов «надо мочить, как в народе говорят», и то, что он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Сам Игнатьев говорил, что церемония вручения техники проходила «на позитивных эмоциях». Также он извинился за свои слова о журналистах: по его мнению, их «передернули и переиначили».

Теги:
выборы, чувашия, em

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