Агентство стратегических инициатив создаст рейтинг качества жизни в российских регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с деловыми объединениями (РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия») планирует разработать рейтинг качества жизни в российских регионах. Об этом пишет «Коммерсант».

Основой рейтинга станут проводимые Всероссийским центром изучения общественного мнения опросы населения по типовым социальным проблемам. С его помощью планируется оценить общую удовлетворенность общества этой сферой — в том числе образованием, здравоохранением, соцподдержкой и личной безопасностью. При оценке планируется использовать показатели, на которые могут влиять и региональные власти, их в дальнейшем смогут использовать для оценки эффективности губернаторов.

«Деловая Россия» хочет использовать рейтинг и для улучшения инвестиционного климата. «Ключевым элементом нового инвестиционого климата является создание качественной среды для реализации потенциала человека, учитывающей все его потребности. Она подразумевает высокий уровень здравоохранения, образования, их доступность, культуру, экологию, инфраструктуру», — рассказал глава объединения Алексей Репик.

Президент России Владимир Путин уже одобрил создание рейтинга. Глава АСИ Светлана Чупшева направила ему письмо с инициативой 16 января – после президентского послания Федеральному собранию.

Сейчас существует ряд международных рейтингов социального благополучия, и Россия в них находится не на лидирующих позициях, признали в АСИ. В OECD Better Life Index она на 33-м месте из 38, в индексе Economist Intelligence Unit «Where-to-be-born Index» — на 72-м из 80, в UN World Happiness Report — на 68-м из 156. Однако в агентстве заметили, что часть таких рейтингов опирается на экономические показатели, часть — на субъективные ощущения граждан.