Водители «скорой помощи» в Екатеринбурге отменили забастовку

Водители трех подстанций «скорой помощи» в Екатеринбурге не станут объявлять забастовку и продолжат выходить на рейсы с 1 февраля. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил один из активных участников протеста Аркадий Иванов.

«Мы пришли к компромиссу. Нам все-таки предложили нормальные трудовые договоры, нам предложили официальное трудоустройство со всеми соцпакетами. Все автомобили всех трех подстанций выйдут на линию в ночь с 31 января на 1 февраля», — рассказал Иванов.

Ранее водители трех подстанций «скорой помощи» Екатеринбурга объявили, что с 1 февраля откажутся выходить на рейс в знак протеста против невыгодных условий труда, которые им предлагает новый аутсорсер автомобилей для «скорой помощи» — компания «Феникс-Логистик». Водители отмечали, что их доход по новым договорам падал с 22 тысяч рублей до 18 тысяч в месяц, при этом не был гарантирован соцпакет. Владелец компании в свою очередь заявлял, что водители могут оформить себя в качестве самозанятых, и тогда их доход значительно повысится.

Автопарки трех из тринадцати подстанций «скорой помощи» в Екатеринбурге были переданы на аутсорсинг еще в 2014 году. Власти города говорят, что таким образом бюджету удается существенно экономить на обновлении автомобилей «скорой помощи».