В СПЧ решили попросить разрешения членам ОНК инспектировать конвойные помещения судов

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России решили обратиться в Госдуму с просьбой разрешить членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК) инспектировать конвойные помещения судов, а не только места лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Поводом стало сообщение об избиении мусульманина Азамата Казанчева в конвойном помещении Зеленоградского суда Москвы в конце декабря прошлого года. По его словам, там были четверо полицейских, один из которых вытащил его молитвенный коврик и «швырнул». Конвоируемый «сделал замечание», после чего его избили. В заявлении Казанчева говорится, что ему нанесли «не менее 15 ударов по спине, бокам, голове». У конвоиров были видеорегистраторы на груди, но само помещение было без камер.

«В МВД знают об этом деле уже месяц, но так до сих пор и не допросили пострадавшего», — сказал «Коммерсанту» член ОНК Москвы Георгий Иванов. По его словам, 21 января комиссия направила заявление о преступлении в зеленоградское управление СК и запрос в суд Зеленограда с просьбой разрешить «посещение конвойного помещения независимыми представителями общественности».

Председатель суда Сергей Трефилов ответил, что «посещение не может быть организовано», так как «конвойное помещение местом принудительного содержания не является». Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала «Коммерсанту», что конвой не подчиняется суду, но в доступе в помещение Зеленоградский суд имел право отказать, потому что его нет в перечне мест для посещения членами ОНК. СК перенаправил материалы комиссии в МВД.

«Превышение полномочий конвоирами — системная проблема, из года в год таких случаев все больше, — рассказала глава московского отделения «Комитета против пыток» Анастасия Гарина. Член СПЧ Андрей Бабушкин объяснил это «перегрузкой сотрудников».

Депутат ЛДПР Иван Сухарев ранее вносил поправки в закон о доступе членов ОНК в конвойные помещения судов. Однако он рассказал «Коммерсанту», что они проходят плохо и приходится «"уламывать" МВД, чтобы они дали согласие». Помощник депутата Илья Лушин уточнил, что думский комитет рекомендовал доработать поправки. Их обсудит экспертная группа по ОНК 14 февраля, после чего Сухарев планирует внести в Госдуму новую версию законопроекта.