ЕСПЧ: Россия вновь стала лидером по числу поданных против нее жалоб

Россия вновь стала лидером по количеству жалоб, поданных против нее в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.

Из всех 59 800 дел, которые в конце 2019 года находились на рассмотрении суда, четверть (15 050) были направлены против России. Далее по числу обращений идут Турция, против которой было подано 9,2 тысячи жалоб (15,5% от общего числа), и Украсина с 8,8 тысячами жалоб (14,8%).

В прошлом году по искам к России было вынесено 198 решений, из которых в 186 случаях суд признавал нарушение хотя бы одной статьи Европейской конвенции о правах человека. Самое распространенное нарушение России — посягательство на свободу и личную неприкосновенность.

«Ведомости» отмечают, что с 2017 года количсество жалоб против России увеличилось вдвое — с семи тысяч до 15. Главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев считает, что рост связан с массовой подачей жалоб на условия содержания под стражей, а также на задержания на митингах и пикетах.

В Минюсте подчеркнули, что по числу жалоб на 10 тысяч населения Россия не входит в число лидеров и уступает таким странам, как Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина.