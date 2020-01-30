В Челябинске отменили концерт рэпера Элджея. Ранее на этом настаивал местный депутат

Организаторы концертного тура Элджея отменили выступление рэпера в Челябинске после того, как дворец спорта «Юность» отказался заключать договор с агентами исполнителя. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель певца.

Руководство «Юности» объяснило решение тем, что менеджеры рэпера не вышли вовремя на связь для подписания договора об аренде зала. При этом на выступление уже началась продажа билетов, которая была остановлена после отмены концерта.

По словам директора челябинского отделения «Кассы.ру» Ильи Белова, дирекция дворца спорта отменила выступление Элджея «из-за давления общественности». «Давно планировались эти концерты, во всех больших городах, если бы были какие-то проблемы с площадкой, найти другую не было бы проблемой»,— считает Белов.

Ранее депутат челябинского райсовета от «Справедливой России» Андрей Зеленин «по просьбе избирателей» направил обращение к министру культуры региона, в Роскомнадзор, прокуратуру, УФАС и УМВД по Челябинской области с требованием «посодействовать в отмене» концерта Элджея. Свою позицию Зеленин объяснил тем, что песни рэпера «содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

В 2018 году прошла волна отмен концертов таких молодежных исполнителей и групп, в том числе и Элджея. Сообщалось, что это происходило из-за давления силовиков на владельцев клубов и концертных площадок. В прокуратуре отмечали, что решения об отмене концертов принимались самими организаторами.