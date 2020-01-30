Число жертв китайского коронавируса увеличилось до 170 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 7 тысяч человек, его жертвами стали 170 человек. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения КНР.

Отмечается, что число смертей и зараженных продолжает стремительно расти. По данным на вечер 29 января, все погибшие — граждане Китая. При этом из 7251 зараженных в Китае проживает 7158.

Накануне сообщалось, что число заболевших составило более 6 тысяч человек и превысило статистику по количеству заразившихся атипичной пневмонией (SARS) из Китая в 2002-2003 году.

Помимо Китая, случаи заражения зафиксировали в ряде других стран, в том числе в США, Сингапуре, Франции, Канаде, Таиланде, Австралии и Финдяндии. В России подтвержденных случаев заболевания на данный момент нет.

Ряд авиакомпаний, в том числе Lufthansa, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air решили приостановить рейсы в Китай. Кроме того, с 31 января Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за нового коронавируса, а в пяти регионах Дальневосточного федерального округа продлят закрытие пешеходных и автомобильных границ.