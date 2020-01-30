«Коммерсант»: СК не рассматривает версию о связи дела против Голунова с его публикациями

Следственный комитет не рассматривает версию о том, что корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову подбросили наркотики из-за его публикаций. Об этом «Коммерсант» узнал от близких к следствию источников.

«Подобный заказ целая группа полицейских вряд ли могла получить, минуя их непосредственного руководителя, а он рассматривается СК лишь в качестве свидетеля преступлений, совершенных бывшими подчиненными», — пишет издание.

Речь идет об экс-начальнике отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Москвы Андрее Щирове, которого задержали утром 29 января, но в отличие от его подчиненных, освободили после допросов.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, Щирова продолжают проверять на причастность к незаконному преследованию Голунова, но « улик в отношении офицера явно недостаточно для его привлечения к уголовной ответственности».

Бывших подчиненных Щирова — Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца — обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК), в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификация доказательств (ст. 303 УК). ;

По данным издания, следствие установило, что экс-полицейские подбросили Голунову наркотики, которые они изъяли во время других операций, но не оформили в полном объеме. Следователи предполагают, что «сэкономленные таким образом наркотики» экс-полицейские могли подбросить еще нескольким людям, отмечает «Коммерсант».

Газета пишет, что по результатам проверки отдела по контролю за оборотом наркотиков может быть возбуждено еще одно дело о злоупотреблениями должностными полномочиями (ст. 285 УК) из-за нарушений, связанных с оформлением оперативных материалов.

Ранее источник «Новой газеты» сообщал, что с июня по декабрь 2019 года сразу несколько подразделений ФСБ наблюдали за всеми лицами, так или иначе имеющими отношение к расследованию уголовного дела Голунова. Результатом этой проверки стало возбуждение 18 декабря уголовного дела о превышении полномочий, о чем на следущий день сообщид президент Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.

Напомним, Ивана Голунова задержали в начале июня прошлого года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Позже МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело, они были уволены.

Сам Голунов заявлял, что его уголовное преследование может быть связано с проводимым им расследованием о похоронном бизнесе.