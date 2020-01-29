Университет «Синергия» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев школьников для лженаучного теста на профориентацию

Частный университет «Синергия» оштрафовали за неправомерный сбор отпечатков пальцев красногорских школьников для ненаучного теста на профориентацию. Об этом сообщает «Роскомнадзор».

Учебное заведение оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение законодательства в области персональных данных (ч. 1 ст. 13.11 КоАП).

О том, что «Синергия» вместе с компанией Genetic-test собирает отпечатки пальцев школьников без разрешения родителей для своих исследований, стало известно в октябре прошлого года. Школьникам говорили, что эта процедура поможет выявить профессиональные навыки и скрытые таланты по уникальному рисунку на пальце.

Программа Genetic-test создана на основе исследований в области дерматоглифики. В 2016 году Российская академия наук назвала коммерческие тестирования такого рода «шарлатанскими проектами», а саму дерматоглифику – лженаукой.