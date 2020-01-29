ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о ратификации в полном объеме полномочий российской делегации. Об этом сообщается в ее твиттере.

By 96 votes to 44, with 7 abstentions, the @CoE Assembly has ratified the credentials of the Russian delegation after they were challenged at the opening of the session.

Watch the debate:https://t.co/btZ3pSV9WZ

Voting result:https://t.co/k7BuYkY22j

Full text coming shortly... pic.twitter.com/HfOVvXRxYR — PACE (@PACE_News) January 29, 2020

За подтверждение полномочий российской делегации проголосовали 96 членов ПАСЕ, против – 44, 7 воздержались.

Ранее заместителя председателя Госдумы и главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого избрали ее вице-спикером. «До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку», — заявил он после оглашения итогов голосования.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. В ответ с 2016 года Россия приостановила ежегодные выплаты в бюджет Совета Европы, обязательные для всех участников. В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой права российской делегации восстановили, позже Россия заплатила взнос в ее бюджет в размере 33 млн евро.