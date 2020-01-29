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ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме

Политика

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о ратификации в полном объеме полномочий российской делегации. Об этом сообщается в ее твиттере. 

За подтверждение полномочий российской делегации проголосовали 96 членов ПАСЕ, против – 44, 7 воздержались. 

Ранее заместителя председателя Госдумы и главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого избрали ее вице-спикером. «До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку», — заявил он после оглашения итогов голосования.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. В ответ с 2016 года Россия приостановила ежегодные выплаты в бюджет Совета Европы, обязательные для всех участников. В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой права российской делегации восстановили, позже Россия заплатила взнос в ее бюджет в размере 33 млн евро. 

Теги:
россия, пасе, em

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