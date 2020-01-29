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США внесли в санкционный список главу Севастополя и премьера Крыма

Политика

 

США расширили ограничения против России и включили в санкционный список семь человек и одну компанию. Об этом сообщается на сайте Минфина США. 

В список попали, в частности, врио главы Севастополя Михаил Развозжаев, председатель Законодательного собрания региона Владимир Немцев, член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева и крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Компания, попавшая в санкционный список — «Гранд Сервис Экспресс». Она занимается железнодорожными перевозками, в том числе, в Крым.

Накануне санкционный список по Крыму расширил Евросоюз. В него попали те же семь человек. 

Евросоюз и США начали вводить санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России и начала военного конфликта в Донбассе. Сейчас в отношении России действует несколько пакетов санкций, среди них — экономические и индивидуальные санкции, а также ограничительные меры по Крыму.

Теги:
крым, сша, санкции, em

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