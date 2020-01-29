Россия решила ограничить железнодорожное сообщение с Китаем из-за нового коронавируса

Россия с 31 января решила ограничить железнодорожное сообщение с Китаем из-за нового коронавируса. Об этом, как передает Интерфакс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин, Пекин-Москва», — заявила она.

Также в пяти регионах Дальневосточного федерального округа решили продлить закрытие пешеходных и автомобильных границ. Это сделают в Амурской области, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. Решение по авиасообщению с Китаем, по словам Голиковой, примут в течение двух суток.

Всего от болезни погибли более 130 человек, более 6,1 тысячи инфицированы (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»). Помимо Китая, случаи заражения зафиксировали в ряде других стран, в том числе в США, Сингапуре, Франции, Канаде, Таиланде и Австралии, первый случай заражения сегодня подтвердили в Финдяндии. Ряд авиакомпаний, в том числе Lufthansa, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air решили приостановить рейсы в Китай.

В России подтвержденных случаев заболевания на данный момент нет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала меры для защиты страны от коронавируса достаточными, передает ТАСС.