В Коми прошли массовые обыски в домах «Свидетелей Иеговы». Четверых верующих оставили под стражей

В городе Печора в Коми прошли обыски в десяти домах «Свидетелей Иеговы» (экстремистской организации, запрещенной в России). Об этом сообщается на ее сайте.

Обыски начались в 6:20 утра 28 января, тогда же задержали 14 человек. У них изъяли электронные носители информации, флешки, телефоны. Несколько человек дома не застали, их спецназ в масках забрал с работы.

Спустя сутки четверо верующих остаются под стражей, несмотря на состояние здоровья. Это перенесший инсульт 68-летний Павел Огородов, 60-летний Геннадий Полякевич, 28-летний Максим Терентьев и 43-летний Геннадий Скутелец.

Напомним, в 2017 году Верховный суд запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» в России. В последние месяцы было возбуждено несколько уголовных дел против сторонников организации. Четыре дня назад суд в Мурманске приговорил двоих последователей, Романа Маркина и Виктора Трофимова, к штрафам в 350 тысяч рублей и 300 тысяч соответственно за организацию деятельности экстремистской организации.