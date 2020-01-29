Европарламент одобрил соглашение о Brexit

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщается в его твиттере.

В голосовании участвовал 681 депутат. За ратификацию соглашения проголосовал 621 из них, против – 49, 13 – воздержались.

Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение 23 января.

Brexit должен был начаться 29 марта 2019 года по результатам референдума, но Палата общин трижды отклоняла проекты соглашения. Британский премьер Борис Джонсон настаивал, что страна выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без нее, однако парламентарии выступили против этого. В итоге, после того, как партия Джонсона получила большонство мест в нижней палате, Brexit назначили на 31 января 2020 года.