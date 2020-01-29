СК возобновил следствие по делу о халатности против детского трансплантолога Каабака

Главное следственное управление СК по Москве возобновило производство по уголовному делу о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака. Об этом «Таким делам» рассказала адвокат Людмила Осинина.

Постановление о возобновлении следствия датировано 9 января. В нем сказано, что решение о приостановке производства приняли «преждевременно и незаконно, без выполнения в полном объеме всех следственных и процессуальных действий с обвиняемым».

«Чем это вызвано? Сложно искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Для нас это положительный вариант. Мы надеемся, что теперь следствие разберется во всем и закроет дело», — сказала Осинина.

Каабак в ноябре прошлого года рассказал об уголовном деле против себя. Его возбудили по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 2 ст. 293 УК), из-за применения при лечении подростка препарата алемтузумаб, который, по мнению главного трансплантолога России Сергея Готье, не включен в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Каабак рассказывал, что утверждения Готье впоследствии опровергли.

Детского трансплатолога и его коллегу Надежду Бабенко, которая проходит по делу свидетелем, в конце прошлого года уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, где они работали. Позже их решили восстановить в должности.