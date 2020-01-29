В Финляндии подтвердился первый случай заражения новым коронавирусом

На территории Финляндии подтвердился первый случай заражения новым видом коронавируса, который появился в китайском городе Ухань. Об этом сообщает финское издание YLE.

Новый вирус обнаружили у туристки из Уханя. 32-летнюю женщину доставили в больницу города Рованиеми в Лапландии накануне.

Директор Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен отметила, что риск распространения вируса на территории страны по-прежнему остается низким. По ее словам, страна подготовилась к возможным случаям заболевания.

Напомним, в Ухани зарегистрировали вспышку нового коронавируса в конце прошлого года. Предположительно, источником вируса стали дикие животные, которые незаконно продавались на местном рынке морепродуктов.

Всего от болезни погибли более 130 человек, более 6,5 тысяч инфицированы (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»). Помимо Китая, случаи заражения зафиксировали в ряде других стран, в том числе в США, Сингапуре, Франции, Канаде, Таиланде и Австралии. Ряд авиакомпаний, в том числе Lufthansa, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air решили приостановить рейсы в Китай.

В России подтвержденных случаев заболевания на данный момент нет. Роспотребнадзор в качестве меры безопасности ввел дополнительный контроль при пересечении границы.