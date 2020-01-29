В Москве начались пикеты в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева

В Москве у здания представительства Дагестана начались одиночные пикеты в поддержку журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, передает корреспондент «Новой газеты».

Илья Азар в одиночном пикете. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Первым в одиночный пикет встал муниципальный депутат и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Планируется, что акция продлится до 22:00.

Абдулмумин Гаджиев работал редактором отдела религии в «Черновике». В середине июня 2019 года его задержали, а позже — арестовали. В обвинении утверждается, что журналист в 2011-2019 годах писал заметки о фонде местного проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). С его помощью, по версии ведомства, удалось собрать не менее 6 млн рублей. Гаджиев отрицает вину, другие фигуранты дела, по которому проходит журналист, рассказывали о пытках.

Коллеги Гаджиева из федеральных изданий, в том числе и из «Новой газеты», 27 января выпустили обращение к властям республики с требованием прекратить уголовное дело. Писатель и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов, в свою очередь, попросил у нового генпрокурора Игоря Краснова проверить законность преследования журналиста.