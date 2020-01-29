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СК отказался возбуждать дело против сотрудников ФСБ, об избиении которыми рассказывал житель Калуги

Общество

 

Военный следственный отдел СК по Калужскому гарнизону отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ, которых 36-летний местный житель Иван Любшин обвинял в избиении при задержании. Об этом сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права». 

При этом в постановлении указано, что врачи и судмедэксперты зафиксировали у Любшина многочисленные гематомы, образовавшиеся «от воздействия твердых тупых предметов или при ударе о них». В обосновании отказа в возбуждении дела указано в том числе то, что житель Калуги склонен к совершению преступлений, в том числе «против мира и безопасности человечества».

Любшина задержали 15 октября прошлого года, сейчас он находится под домашним арестом, так как является фигурантом дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Об избиении Любшина рассказывал его отец Виктор. При этом судмедэкпертиза решила, что силовики не причинили вреда здоровью жителя Калуги.

В 2017 году Любшина из-за постов во «ВКонтакте» обвинили в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК), реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК) и распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК). Впоследствии по последней статье его оправдали, а по остальным делам приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей. После частичной декриминализации статьи об экстремизме дело закрыли, а общая сумма штрафа уменьшилась вдвое.

Теги:
уголовное дело, следственный комитет, калуга, em

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