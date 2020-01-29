Двое обвиняемых по делу «Сети» женились в СИЗО

Двое обвиняемых по пензенскому делу «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин женились в СИЗО, сообщает издание «7x7».

Анастасия Пчелинцева и Анна Шалункина. Фото: «7x7»

Сотрудники ЗАГСа зарегистрировали брак Дмитрия Пчелинцева с его девушкой Анастасией Тымчук в помещении (ПФРСИ) на территории пензенской исправительной колонии №4, где сейчас содержится обвиняемый. Журналистов, родственников и друзей молодой пары на роспись не пустили. Как рассказала Тымчук, жених успел ей подарить свадебный подарок, который сделал сам – «ловец снов».

«Без разницы, какой будет дальше наша жизнь, независимо от приговора, все равно мы будем вместе. Мы все равно дойдем до конца, будем добиваться правды и сделаем все, чтобы он [Дмитрий] вышел на свободу», – сказала журналистам невеста Пчелинцева.

Другой фигурант дела Максим Иванкин расписался с Анной Шалункиной в СИЗО-1 Пензы. После одного из заседаний Приволжского военного окружного молодой человек сделал предложение своей девушке прямо в зале суда.

«Вся процедура занимает две минуты, – рассказала невеста после регистрации брака. – Успели только спросить друг друга, как дела. И если на ПФРСИ им [Пчелинцеву и Тымчук] дали сидеть рядом и общаться, то здесь [в СИЗО] стоят два стульчика, стол и клетка. Я стояла за столом, он [Максим Иванкин] стоял в клетке. Поцеловаться разрешили через решетку». Шалункина пояснила, что решила выйти замуж именно сейчас, потому что в случае обвинительного приговора неизвестно, куда увезут жениха.

В августе прошлого года в СИЗО женился фигурант питерского дела «Сети» Юлий Бояршинов. У его невесты была бумажная фата, а кольца молодоженов были из колючей проволоки.

Напомним, 11 антифашистов из Пензы и Санкт-Петербурга ФСБ задержала за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. По версии следствия, они планировали создать на территории Москвы, Петербурга, Пензенской области и других российских регионов боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».

В Пензе уже завершился процесс в отношении семерых фигурантов: Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева, Андрея Чернова и Ильи Шакурского. Всем им вменяют организацию и участие в террористическом сообществе. Отдельно Шакурскому, Пчелинцеву и Куксову инкриминируют «незаконный оборот оружия». 10 февраля тройка судей Приволжского военного окружного суда должна будет огласить приговор.

Дело в отношении Бояршинова и Филинкова выделили в отдельное производство и передали в Московский окружной военный суд. Их дело рассматривают в Санкт-Петербурге. Признавшего вину фигуранта дела Игоря Шишкина уже осудили на 3,5 года колонии. Обвиняемые рассказывали, что их пытали, требуя дать признательные показания. Филинков в жалобе в ЕСПЧ описывал, что сотрудники ФСБ избивали его с применением тока, лишали пищи, питья и сна, а также оказывали психологическое давление.