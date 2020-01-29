Кассационный суд оставил в силе отказ допустить журналистку «Новой» в колонию для интервью с экс-мэром Ярославля

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе отказ допустить журналистку «Новой газеты» Елизавету Кирпанову в колонию к бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову.

«В суде первой инстанции по ходатайству представителя ответчика был приобщен внутренний документ ФСИН, где написано, что проведение интервью и съемки с Урлашовым считается «нецелесообразным», — рассказал на суде руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан. — Говоря простым языком: «Мы не хотим, чтобы журналистка посещала ИК-2 и интервьюировала заключенного».

По словам юриста, такое истолкование Уголовно-исполнительного кодекса «явно противоречит правовым позициям Конституционного суда и ЕСПЧ, а в конечном счете — требованиям Конституции и Европейской конвенции». «Новая» планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд России.

Представитель ФСИН в ходе заседания с этой позицией не согласился. Он добавил, что «административный истец может повторно обратиться» за разрешением, и «если оперативная обстановка будет позволять, то ему будет дано разрешение».

В апреле прошлого года корреспондентка «Новой» Елизавета Кирпанова от лица редакции обратилась в управление ФСИН по Ярославской области. Она просила разрешить провести личное интервью с Урлашовым, поскольку он неоднократно рассказывал о нарушениях в рыбинской исправительной колонии № 2, где сейчас отбывает наказание.

В декабре 2018 года правозащитники сообщили, что в этой колонии разгорелась эпидемия ВИЧ. По словам Урлашова, зимой в исправительном учреждении было около 200 ВИЧ-инфицированных заключенных. Ярославское управление ФСИН эту информацию отрицало.

В сентябре 2019 года Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда Москвы, который ранее вынес решение об отказе. Юристы настаивали на том, чтобы ФСИН указала причину отказа в допуске в колонию. По мнению представителя тюремного ведомства, ФСИН не обязана это делать — якобы обязанность не прописана ни в одном нормативно-правовом акте.