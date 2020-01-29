Путин отправил в отставку главу Чувашии, призывавшего «мочить журналистов» и заставившего прыгать сотрудника МЧС

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Указ опубликован на сайте Кремля.

Игнатьева отстранили от должности «в связи с утратой доверия». Временным главой республики Путин назначил Олега Николаева. Документ вступает в силу с момента его подписания.

Игнатьева стали критиковать после его резких высказываний в адрес журналистов и скандала с вручением ключей сотруднику пожарной части на прошлой неделе. Выступая на Дне печати, чиновник заявил, что критикующих власть журналистов «надо мочить, как в народе говорят», а во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами.

Игнатьев говорил, что церемония вручения техники проходила «на позитивных эмоциях», а также извинился за свои слова о журналистах: по его мнению, их «передернули и переиначили» — сам же он якобы выступал за раскрытие данных о финансировании критиков режима. При этом депутат Александр Хинштейн отмечал, что чиновник вину не признал на заседании комиссии по этике.

Из-за произошедшего Игнатьева накануне исключили из партии «Единая Россия». О возможной отставке главы Чувашии говорили источники РБК.