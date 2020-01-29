Два фигуранта «ярославского дела» получили условные сроки за пытки заключенных

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывших сотрудников ИК-1 Владислава Писаревского и Романа Оныпу по делу о пытках заключенных. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ярославское дело».

Каждого из них также лишили права занимать определенные должности на 2,5 года. И Писаревский, и Оныпа вину признали. Потерпевший по делу Хасдин Муртазалиев, по словам адвоката Ирины Бирюковой, заявил, что недоволен приговором: «Считает его чрезвычайно мягким и несправедливым, считает, что наказание должно быть реальным. Поэтому мы будем обжаловать данный приговор».

Экс-инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков с Писаревским и Оныпой жестоко избивали Муртазалиева дубинками, а также руками и ногами. Видеоролик с этим избиением опубликовали правозащитная организация «Общественный вердикт» и «Новая газета». Впоследствии это видео стало одной из причин возбуждения уголовного дела против сотрудников ФСИН. 17 января суд приговорил Яблокова к 3,5 годам колонии.

Расследование дела о пытках в ярославской колонии началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения заключенного Евгения Макарова, оказавшиеся у «Общественного вердикта»: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных, нескольким фигурантам «ярославского дела» уже вынесли приговоры.