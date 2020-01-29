Новая газетастать со–
участником

онлайн

Заражено — 6160, смертей — 132. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

В Петербурге двух граждан Казахстана задержали из-за трафаретных граффити с Путиным

Общество

1
 

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали двух братьев-граждан Казахстана, предположительно, нанесших трафаретные граффити с портретом президента Владимиром Путиным и угрозами в его адрес. На допросе они назвали это заказом от анонимного покупателя, сообщили источники «Фонтанки».

Первые жалобы в полицию на рисунки на исторических зданиях города поступили в субботу, 27 января. Всего, по данным издания, в городе насчитали больше 40 таких граффити: из-за угроз президенту это посчитали «вандализмом по политическому мотиву» (ч. 2 ст. 214 УК). 

Подозреваемых задержали спустя сутки, 28 января, поскольку они попали на камеры видеонаблюдения, с собой у них также обнаружили баллончики с краской. 23-летний Исломбек и его 22-летний брат-студент Мухаммадазиз рассказали, анонимный пользователь телеграма обещал им за работу 5 тысяч рублей. Во время обыска, как добавляет «Фонтанка», у них нашли некие «экстремистские буклеты, изданные в Саудовской Аравии» и книги об исламе.

Теги:
путин, граффити, Санкт-Петербург, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera