В Петербурге двух граждан Казахстана задержали из-за трафаретных граффити с Путиным

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали двух братьев-граждан Казахстана, предположительно, нанесших трафаретные граффити с портретом президента Владимиром Путиным и угрозами в его адрес. На допросе они назвали это заказом от анонимного покупателя, сообщили источники «Фонтанки».

Первые жалобы в полицию на рисунки на исторических зданиях города поступили в субботу, 27 января. Всего, по данным издания, в городе насчитали больше 40 таких граффити: из-за угроз президенту это посчитали «вандализмом по политическому мотиву» (ч. 2 ст. 214 УК).

Что такое политический вандализм: 40 раз нанести на исторические дома Петербурга портрет Путина с кличем смерти https://t.co/v3umgN0xHN pic.twitter.com/HYj97snBJU — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) January 29, 2020

Подозреваемых задержали спустя сутки, 28 января, поскольку они попали на камеры видеонаблюдения, с собой у них также обнаружили баллончики с краской. 23-летний Исломбек и его 22-летний брат-студент Мухаммадазиз рассказали, анонимный пользователь телеграма обещал им за работу 5 тысяч рублей. Во время обыска, как добавляет «Фонтанка», у них нашли некие «экстремистские буклеты, изданные в Саудовской Аравии» и книги об исламе.