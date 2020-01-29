Премьер Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько. Он фигурировал в расследовании ФБК

Премьер Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, ранее занимавшего должность первого замруководителя аппарата правительства. Распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Приходько стал первым замруководителя аппарата правительства в мае 2018 года. До этого он занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства.

Приходько упоминали в СМИ после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального. В нем утверждалось, что Приходько и бизнесмен Олег Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. Оно основывалось на книге Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха» и данным из ее инстаграма. Навальный называл произошедшее формой взятки высшему должностному лицу. Приходько тогда не стал подавать в суд, заявив, что это «слишком много чести» для оппозиционера.