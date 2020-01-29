Росреестр предложил отменить запрет на строительство жилых домов и соцобъектов в зоне национальных парков

Росреестр и Минэкономразвития подготовили поправки, которые разрешают строить социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, находящихся на территориях национальных парков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поправками также предусматривается снятие запрета на предоставление земельных участков в границах таких населенных пунктов.

Для их внесения нужно будет изменить Закон об особо охраняемых природных территориях, Земельный кодекс и Закон об охране окружающей среды. «Только при таком подходе изменения будут иметь комплексный характер и позволят действительно гарантировать все необходимые права граждан», — заявил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Сейчас по закону земельные участки и природные ресурсы в границах национальных парков находятся в собственности государства. Их нельзя приватизировать, отчуждению из федеральной собственности они не подлежат.

В прошлом году национальный парк «Лосиный остров» подал иски с требованием признать незаконным строительство жилого комплекса «Сказочный лес» в охранной зоне, а Минприроды обратилось в Генпрокуратуру. Застройщик «ГрандНэкст», в свою очередь, требовал признать незаконным отказ Минприроды в разрешении на строительство, заседание по иску состоится 4 марта.