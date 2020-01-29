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В Краснодарском крае перенесли заседание по делу школы Щетинина. Краевой Минобр хочет аннулировать ее лицензию

Общество

Елизавета Кирпановакорреспондентка

 

Арбитражный суд Краснодарского края провел первое заседание по делу об аннулировании лицензии ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» педагога-новатора Михаила Щетинина.

Как сообщили «Новой газете» сотрудники школы, рассмотрение дела было перенесено на 4 марта. Причиной послужило отсутствие у представителей краснодарского министерства образования документов, подтверждающих их юридическое образование.

Главный корпус школы Щетинина в Текосе. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Лицей Михаила Щетинина работает в краснодарском селе Текос с 1994 года. Школа создавалась как эксперимент, главная особенность которого отсутствие классно-урочной системы обучения. Вместо занятий по 45 минут в лицее практикуют так называемые «погружения», когда ученики могут изучать предмет несколько дней, недель или месяц — до тех пор, пока полностью его не изучат. 

Новаторская методика предполагает, что дети могут освоить всю программу средней школы за три года. Занятие науками в школе Щетинина сочетается с хореографией, пением, боевыми искусствами и активным физическим трудом.

Работа школы Щетинина была приостановлена на 90 суток летом этого года. Все здания интерната были опечатаны, а дети выселены. Родители учеников рассказывали «Новой», что за отказ забрать документы из школы им угрожали лишением родительских прав.

Претензии чиновников к школе были связаны с финансово-хозяйственными нарушениями. В частности, у некоторых корпусов не было правоустанавливающих документов. Как объяснили сотрудники лицея, эти здания воспитанники школы строили сами, документы на них оформлялись потом. Сейчас, по словам и.о директора Яна Селезнёва, 99% нарушений были устранены.

Экспериментальная школа Щетинина вызывает споры в педагогическом сообществе уже долгие годы. Активные противники лицея называют образовательное учреждение «сектой». Педагоги и воспитанники школы называют эти обвинения абсурдом и попыткой дискредитации.

 

Подробнее о конфликте со школой Щетинина читайте в ближайшем номере «Новой газеты».

Теги:
образование, учителя, школа, краснодарский край, кубань

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