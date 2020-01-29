В Краснодарском крае перенесли заседание по делу школы Щетинина. Краевой Минобр хочет аннулировать ее лицензию

Арбитражный суд Краснодарского края провел первое заседание по делу об аннулировании лицензии ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» педагога-новатора Михаила Щетинина.

Как сообщили «Новой газете» сотрудники школы, рассмотрение дела было перенесено на 4 марта. Причиной послужило отсутствие у представителей краснодарского министерства образования документов, подтверждающих их юридическое образование.

Главный корпус школы Щетинина в Текосе. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Лицей Михаила Щетинина работает в краснодарском селе Текос с 1994 года. Школа создавалась как эксперимент, главная особенность которого отсутствие классно-урочной системы обучения. Вместо занятий по 45 минут в лицее практикуют так называемые «погружения», когда ученики могут изучать предмет несколько дней, недель или месяц — до тех пор, пока полностью его не изучат.

Новаторская методика предполагает, что дети могут освоить всю программу средней школы за три года. Занятие науками в школе Щетинина сочетается с хореографией, пением, боевыми искусствами и активным физическим трудом.

Работа школы Щетинина была приостановлена на 90 суток летом этого года. Все здания интерната были опечатаны, а дети выселены. Родители учеников рассказывали «Новой», что за отказ забрать документы из школы им угрожали лишением родительских прав.

Претензии чиновников к школе были связаны с финансово-хозяйственными нарушениями. В частности, у некоторых корпусов не было правоустанавливающих документов. Как объяснили сотрудники лицея, эти здания воспитанники школы строили сами, документы на них оформлялись потом. Сейчас, по словам и.о директора Яна Селезнёва, 99% нарушений были устранены.

Экспериментальная школа Щетинина вызывает споры в педагогическом сообществе уже долгие годы. Активные противники лицея называют образовательное учреждение «сектой». Педагоги и воспитанники школы называют эти обвинения абсурдом и попыткой дискредитации.

Подробнее о конфликте со школой Щетинина читайте в ближайшем номере «Новой газеты».